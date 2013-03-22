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Spor

Taha Akgül'den altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda mindere çıkan Taha Akgül Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı

22 Mart 2013 09:23

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 120 kiloda Taha Akgül altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu.
 
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tbilisi Sport Palace'da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 120 kiloda Taha Akgül, Ukraynalı rakibi Alen Zasieiev'e karşı ilk devreyi 6-0 yenik kapattı.

Mücadelenin 2. devresinde oyunda dengeyi kuran Akgül 2-1 kazanarak karşılaşmayı 3. devreye uzatmayı başardı. Karşılaşmanın son devresini ortaya koyduğu mücadele ile 2-1 galip tamamlayan Taha Akgül, maçı da aynı skorla 2-1 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Taha Akgül, ödül törenin ardından yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı takımın ilk altın madalyasını kazandığını, ancak bunun devamının geleceğini söyledi.

İlk Avrupa şampiyonluğunu Sırbistan'da elde ettiğini, bugün Tiflis'te 2. kez aynı mutluluğu yaşadığını dile getiren Akgül, Türkiye'nin başarılarının yarın serbest stilde Hakkı Ceylan ve sonrasında da grekoromen milli takımıyla devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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