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Spor

Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz Küba'da finale yükseldi

İSTANBUL,(DHA) Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba'da katıldıkları turnuvada finale yükseldiler

23 Şubat 2018 02:20

İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek olan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba\'da katıldıkları turnuvada finale yükseldiler.
Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amerika\'da 15 gün kamp yapan ve ardından Küba\'da Uluslararası Granma Cerro Pelado turnuvasına katılan Taha Akgül ilk Turda Kanadalı rakibini 10-0 ikinci turda ise Amerikalı rakibini yine 10-0 yenerek finale yükseldi. Taha, finalde Amerikalı rakibiyle altın madalya mücadelesi verecek. 92 kg Hüseyin Gündüz ise ilk turda Amerikalı rakibini 4-0 ikinci ve üçüncü turda ise yine Amerikalı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Hüseyin Gündüz finalde bu akşam Alman rakibi karşısında altın madalya arayacak. 
Kampın son derece faydalı geçtiğini ifade eden Milli takım antrenörlerinden Abdullah Çakmar, \"Kampın son derece faydalı geçtiğini Küba\'da ki turnuvada da gördük. Her iki sporcumuzda elemelerde müthiş bir performans ortaya koydu. Ben finalde iki sporcumuzunda birinci olarak yurda döneceğine inanıyorum. Elbette asıl hedef  Rusya\'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Amacımız Rusya\'ya tam olarak hazır olarak gitmek\" dedi.

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