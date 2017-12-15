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Spor

Taha Akgül: Spor kültürü anlamında biraz eksiğiz

Milli güreşçi, ülke olarak spor kültürü ve olimpiyat bilincinde eksikler olduğunu söyledi

15 Aralık 2017 11:57

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen kariyer günleri söyleşi programına katıldı.

Eğitim Fakültesi Nurettin Topçu Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Akgül, KKÜ'ye ikinci defa gelmenin ve öğrencilerle tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Böyle programların hem kendileri hem güreş sporunun tanıtımı hem de öğrenciler için çok önemli olduğunu belirten Akgül, şöyle konuştu:

"Kamplarımızdan ve turnuvalarımızdan zaman buldukça davetlere katılmaya çalışıyoruz. Çünkü bizleri örnek alıyorlar. Bizler nasıl bizden önceki şampiyonları örnek alıyorsak onlar da bizleri örnek alıyorlar. Maalesef ülkemizde spor kültürü ve bilinci çok yerleşmiş durumda değil. Olimpiyatların bilincine varmış bir halkımız yok. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu nedir, bilen fazla yok. Maalesef spor kültürü anlamında biraz eksiğiz."

Akgül, yaşının 27 olduğunu, 2020 yılında düzenlenecek olimpiyat oyunlarında altın madalyayı kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Selçuk Çebi ise zorluklar içerisinde ülkeye ve bayrağa hizmet ettiklerini vurguladı.

Türk güreşinin dünyaya hizmet ettiğini dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Biz dünya minderlerine çıktığımız zaman tüm Türkiye'nin gücünü ve duasını hep bizimle birlikte hissettik. Bizlere yol gösteren ve önderlik yapan değerli ağabeylerimiz var. Onlar bizlere sadece şampiyonluklarıyla harita olmadılar. Duruşlarıyla, örnek tavırları ve davranışlarıyla bizlere örnek oldular."(Eurosport)

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