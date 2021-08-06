Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, repesaj mücadelesini kazanarak bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.
Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 14.10’da başlayacak.