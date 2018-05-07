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Spor

Taha Akgül, Avrupa şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 74 kiloda ise Soner Demirtaş altın madalya kazandı

07 Mayıs 2018 02:18

Avrupa Güreş şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı. Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha Akgül'ün altın madalya kazandığı bu kategoride bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'un oldu.

Serbest stilde altın madalya kazanan ilk milli güreşçi olan Soner Demirtaş

2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner Demirtaş, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş, Türk bayrağıyla şampiyonluk tutu attı. Milli güreşçi, daha sonra Türk bayrağını mindere sererek secdeye gitti.

Dağıstan'da serbest stilde altın madalya kazanan ilk milli güreşçi olan Soner Demirtaş, şampiyonluğu ailesine armağan etti.

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