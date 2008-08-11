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Spor

Tagliariol altın madalyayı kaptı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda eskrimde bireysel epede, İtalyan Matteo Tagliariol altın madalya kazandı.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda eskrimde bireysel epede, İtalyan Matteo Tagliariol altın madalya kazandı.



Olimpiyat Eskrim Salonu'ndaki oyunların eskrim müsabakalarının 2. gününde, erkekler epe eleme ve final müsabakaları yapıldı.



Final mücadelesinde 25 yaşındaki İtalyan sporcu Matteo Tagliariol, 2003 yılının Dünya Şampiyonu Fransız Fabrice Jeannet'i 15-9 yenerek olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı ve bu oyunlarda ülkesine ilk altın madalyayı getirdi.



Bu dalda bronz madalya ise Macar Gabor Boczko'yu 8-3 yenen İspanyol Jose Luis Abajo'nun oldu.

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