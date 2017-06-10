Tagesspiegel: Cameron gibi May de istifa etmeliydi

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan yorumda, İngiltere'deki seçim sonucunun Brexit için ne tür sonuçlara yol açacağını değerlendirmek için henüz erken olduğu yorumunda bulunuluyor:

"İngiltere'deki seçimlerin Brexit için ne anlama geldiğini söylemek için hâlâ çok erken. Ancak şurası açık: Bir yandan, Theresa May'in AB'den çıkış sürecini resmi olarak seçimden önce harekete geçirmiş olması bir hata gibi duruyor. AB anlaşmasında müzakereler için öngörülen iki yıllık zaman dilimi, Mart ayı sonundan beri işliyor. May, İngiliz pozisyonunu güçlendirmek yerine Brexit müzakerelerini daha da karmaşık hale getirdi. Diğer yandan da, seçim sonucu elbette May'in son dönemde amaçladığı sert Brexit için bir oylama niteliğinde değildi. Ancak birçok Avrupalı siyasetçi bu sonucu memnuniyetle karşılayacaktır."

Die Welt gazetesinde yer alan değerlendirmede, elde edilen seçim sonucunun Theresa May'e verilmiş bir mesaj olduğunun altı çiziliyor:

"Theresa May, rakibinin anketlerdeki zayıflığını kullanabileceğine inanıyordu. Nihayetinde rakibinin eskiye göre daha güçlü olduğu ortaya çıktı. İngiliz seçmenlerin, siyasi elitler taktik manevralarla iktidarlarını sürdürmenin cezbediciliğine kapılıp onları aldatmak istediğinde, hatasız biçimde faaliyete geçen bir çeşit saçmalık dedektörü varmış sanki."

Tagesspiegel'da yer alan yorumdaysa, May'in bizzat erkene aldığı seçimden yara alarak çıkması İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron'ın Brexit referandumuna gitmesine benzetiliyor:

"Aynen David Cameron'ın bir yıl önce gereksiz AB referandumuyla yaptığı gibi, Theresa May de şimdi gereksiz bir biçimde erkene aldığı seçimle tarih kitaplarına adını başarısız olmuş başbakan olarak yazdırdı. Projesi için çoğunluğu ikna etme konusunda başarısız oldu. Aslında May'in istifa etmesi gerekirdi. Hatırlanacağı üzere, Cameron etti. May'in inatçı ısrarı belki de şimdilik en iyi çözümdür."

Kölner Stadt-Anzeiger'deki yorumda, İngiltere'deki seçim sonucunun Brexit konusunda hem Avrupa Birliği hem de İngiltere'yi memnun edecek karşılıklı bir çözümün elde edilmesini kolaylaştırabileceği savunuluyor:

"Theresa May keskin Brexit rotasını düzeltmek ve Brexit karşıtı yüzde 48'in çıkarlarına daha iyi yanıt vermek zorunda kalacak. Bu da Brüksel'le karşılıklı bir çözüme ulaşılması ihtimalini yükseltecek. En iyi ihtimalle İngiltere, sonunda Brexit ve yol açacağı sonuçlar hakkında ciddi ve içeriksel bir tartışma başlatacak. AB'nin cömert olması ve İngilizlere kendilerini toparlamaları için zaman vermesi gerekir. Bunun sonucunda da her iki taraf için de daha iyi bir çözüme ulaşılması mümkün."

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BÜ/CÖ