-TAFFAREL TEKRAR ANTRENÖR OLARAK DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Galatasaray teknik heyetinde yeni dönemde teknik direktör Fatih Terim'in kaleci antrenörü olarak görev alacak Andre Claudio Taffarel, ''Evim'' diyerek nitelendirdiği Türkiye'ye dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde kaleyi başarıyla koruyan, daha sonra 2004 yılında da yine kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, NTV Spor televizyonuna yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in kendisiyle yeniden çalışmak istemesinden duyduğu memnuniyeti aktarırken, ''Fatih Terim'in projeleriyle zor günlerdeki Galatasaray, havasını yakalayacaktır. Kötü dönemin sebebi ambians eksikliğiydi. Takım ambiansı her şeyden önemli. UEFA şampiyonu takımın arkadaşlığı incelenmeli'' dedi. Taffarel, Galatasaray'da Terim'in diğer yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala ile birlikte geçmişin başarılarını takıma aşılayacaklarını ifade etti. -''TRANSFERE YARDIMCI OLACAĞIM''- Sadece kaleci için değil, Brezilya'daki bağlantılarıyla birlikte her mevki için transfere yardımcı olacağını aktaran Taffarel, ''Transferde çok sakin olmalıyız. Florya'da devamlı toplantı yapıyoruz. Futbolcu kasetleri izleyip, transferi konuşuyoruz. Gelecek oyuncular Fatih Terim'in istediği takım ruhuna sahip olmalı'' diye konuştu. İtalya Ligi Serie A'da Lazio forması giyen ve adı Galatasaray'la geçen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında yöneltilen soru üzerine Taffarel, ''Muslera çok iyi bir kaleci. Birçok isim üstünde çalışıyoruz. En iyi seçimi yapacağımıza inanıyorum'' yanıtını verdi.