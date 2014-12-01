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Spor

Taffarel G.Saray’da kalıyor

Taffarel aynı görevini sürdürecek, Hamzaoğlu'nun ekibinde yer alan Metin Mert ise, Fuat Buruk'la birlikte yardımcı antrenörlük yapacak

01 Aralık 2014 15:21

"Kaleci antrenörlüğü dışında bir iş teklif edilirse Galatasaray'dan gidebilirim" diyen Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel, yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşüp anlaşmaya vardı. Taffarel yine eski görevine devam edecek.

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından herkesin merak ettiği konu; kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in durumu idi.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray yönetimiyle transfer görüşmesi yaparken, Akhisar Belediyespor'daki ekibiyle gelmek istediğini bildirmiş, sarı kırmızılılar da kabul etmişti. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, Hamzaoğlu'nun yardımcılıklarını Fuat Buruk, Yıldırım Uran, Serkan Selman ve kaleci antrenörü Metin Mert yapacak.

Claudio Taffarel ise Gaziantepspor maçından sonra tavrını net biçimde ortaya koyarak; "Ben kaleci antrenörlüğü yapmak istiyorum, eğer başka bir görev teklif edilirse gidebilirim" açıklamasını yapmıştı.

Hamza Hamzaoğlu'nun dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Taffarel ile yaptığı toplantının ardından, Brezilyalı kaleci antrenörünün durumu netleşti. Buna göre Taffarel aynı görevini sürdürecek, Hamzaoğlu'nun ekibinde yer alan Metin Mert ise, Fuat Buruk'la birlikte yardımcı antrenörlük yapacak.

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