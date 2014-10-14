Taffarel: G.Saray'da hainler var

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, "Bazı oyuncular takıma yardımcı olmuyor" diyerek, "ihanet edenler var" suçlamasında bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Taffarel çarpıcı açıklamalar yaptı, "Bazı oyuncular takıma yardımcı olmuyor" dedi.

Taffarel, "Cesare Prandelli takımın başına geldiğinde bazı oyuncuların takıma yardımcı olmadığı konusunda bilgilendirildi ve bunları biliyordu. Kendisi bence organizasyon ve taktik anlamında bir usta. İtalyanlar yaptığı işi titizlikle yapıyor. Mancini de böyleydi" dedi.

Brezilya Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Taffarel, "Terim'den sonra burada çalışmak açıkçası zor. Daha kaybedilen ilk maçta görevden alma konuşmaları başlıyor. Bu yüzden Prandelli'nin işi zor" diye konuştu.