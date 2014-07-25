Taffarel Brezilya'ya gidiyor ama Türkiye'de de kalıyor

Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nda görev yapacağı ile ilgili hakkında çıkan haberler hakkında konuştu.

ntvspor.net'te yer alan haberde Taffarel, Sarı-Kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, her iki görevi de yürüteceğini söyledi.

Brezilya Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğrulayan Taffarel, "Evet teklif aldım ancak her iki tecrübeyi de birlikte yürüteceğim. Dunga'ya teşekkür ediyorum. Benim onlara söylediğim, Galatasaray'da çalışmaya devam etmek istiyorum şeklinde oldu" diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarının endişelerini gideren Brezilyalı kaleci antrenörü, önümüzdeki sezon Sarı- Kırmızılı takımda görevine devam edecek.

Başkan Ünal Aysal ve teknik direktör Cesare Prandelli de Taffarel'in her iki görevi birlikte yürütmesine onay verdi. Brezilya Milli Takımı'nın da sıcak baktığı bu formül ile Taffarel Sarı-Kırmızılı ekipte kalmış oldu.

Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in getirilmesiyle birlikte yeniden Galatasaray'a dönen Taffarel, Roberto Mancini döneminde de görevini sürdürmüştü. Prandelli'nin, "Onun takım ile ilgili düşüncelerinden sıkça yararlanacağız" dediği Taffarel, İtalyan teknik adama sezon başında Süper Lig ekipleriyle ilgili bilgiler vermişti.

Brezilyalı kaleci antrenörü aynı zamanda Sarı-Kırmızılı kulübün Güney Amerika'dan transfer ettiği oyuncuların gelişinde önemli rol oynamıştı.