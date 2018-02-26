Taekwondo Milli Takımı'ndan 4 altın, 1 bronz madalya!

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 5 sporcuyla katıldığı Uluslararası Mısır Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 20 puan veren önemli turnuvaya 30'a yakın ülkeden 300 civarında sporcu katıldı. Türkiye, turnuvaya 5 kadın sporcuyla katılırken, 4'ü altın 1'i bronz olmak üzere 5 madalya elde etmeyi başardı.



Turnuvanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, ikinci gün müsabakalarında 46 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalya kazandı. Bu sonuçların ardından milli taekwondocular 2020 Olimpiyatlarına katılım yolunda önemli puanlar kazandı.

"Madalyalar Mehmetçik ve Seyithan için"

Turnuvanınyı 5 madalya ile tamamlayan milli takım kafilesi, madalyalarını Afrin Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiğe ve 2014 yılında yine Mısır'da müsabaka sırasında hayatını kaybeden taekwondocu Seyithan Akbalık'a adadı. Turnuvayı İskenderiye Başkonosolosu Serdar Belentepe de izleyerek milli takım kafilesiyle yakından ilgilendi.



Turnuvayı 4 altın, 1 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, kadınlarda birincilik kupasını kazanırken, Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise turnuvanın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

(DHA)