-TAEK: RADYASYON SEVİYESİNDE OLAĞAN DIŞI DURUM YOK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Ermenistan'da bulunan Metsamor nükleer güç santraline yakın illerde radyasyon doz hızı seviyeleri açısından olağan dışı bir durumun gözlenmediğini bildirdi. TAEK'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın-yayın organlarında, Metsamor nükleer güç santralinden radyoaktif sızıntı olduğu ve Ermenistan'ın başkenti Erivan ile Türkiye sınırına yakın bölgelerde radyoaktif toz bulutu alarmı verildiği yolunda haberlerin yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, TAEK tarafından Türkiye'de havadaki radyasyon doz hızı ölçümleri yapmak amacıyla kurulmuş olan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) kapsamında Metsamor'a yakın illerde 24 adet ölçüm istasyonunun yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, ''Söz konusu ölçüm istasyonlarında radyasyon doz hızı seviyeleri açısından olağan dışı bir durum gözlenmemiştir'' denildi.