-TADİÇ: YAPILANLAR BÜYÜK BİR TRAJEDİ SREBRENİTSA (A.A) - 07.11.2010 - Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Srebrenitsa ile ilgili, ''Yapılanlar tüm Boşnak halkı ve eski Yugoslavya topraklarında yaşayan herkes için büyük bir trajedidir'' dedi. Bosna-Hersek'teki savaşta 11 Temmuz 1995 tarihinde 8 bin erkeğin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 15. yıl anma törenlerine katılarak tarihi bir adım atan Tadiç, kurbanların tabutları önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Srebrenitsa'da yapılanların Boşnak halkı ve eski Yugoslavya topraklarında yaşayan herkes için büyük bir trajedi olduğunu ifade eden Tadiç, bu olayın unutulamayacağını vurguladı. Srebrenitsa kurbanlarının yakınlarının bir nebze de olsa huzura kavuşabilmeleri için katillerin bulunmasının önemine işaret eden Tadiç, şunları kaydetti: ''Özellikle Ratko Mladiç'i kastediyorum. Ben Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak yakalanması konusunda gösterdiğim kararlılıktan asla taviz vermeyeceğim. Ancak o zaman görevimin bir kısmını tamamlamış olacağım. Ve daha sonra eller sıkılacak, önceden olduğu gibi halklar beraber yaşayacak.'' Tadiç, bir gazetecinin ''Ratko Mladiç'in hala yakalanamamasının üzerinden uzun süre geçmedi mi'' şeklindeki sorusuna, ''Kesinlikle katılıyorum, ama bu konuda elimden gelen her şeyi yapacağıma inanmanızı istiyorum'' yanıtını verdi. Bosna-Hersek Başmüftüsü Mustafa Ceriç, gazetecilerin ''Boris Tadiç'in anma törenlerine katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki sorusuna karşılık, Boşnaklar olarak kendilerine iyi niyetle gelen herkese karşı ''hoşgeldin'' dediklerini söyledi. ''Eğer niyet ve amaç kötüyse bu ziyareti kabul etmeyiz'' diyen Ceriç, şöyle konuştu; ''Biz hala niyetlerini bilmiyoruz. Avrupa'nın önündeki imajlarını düzeltmek için mi geldiler, yoksa kurbanlar önünde gerçekten eğilmek için mi geldiler? Bunu bilmiyoruz. Eğer kurbanlar önünde eğilmek için geldilerse, soykırımı inkar etmekten vazgeçmeliler ve Bosna-Hersek'e, Boşnak halkına karşı tavırlarını değiştirmeliler.'' Bu arada, bugün Potoçari Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenlerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Haris Sladziç, Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Karadağ Devlet Başkanı Filip Vuyanoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Georgi İvanov, Slovenya Devlet Başkanı Danilo Turk ve çok sayıda bakanla yetkililer katılmıştı.