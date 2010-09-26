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Dünya

TADİÇ: KOSOVA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK NEW YORK (A.A)

26 Eylül 2010 03:05

-TADİÇ: KOSOVA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK NEW YORK (A.A) - 25.09.2010 - Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Kosova ile görüşmelerin "yakında" başlayacağını belirtti. BM Genel Kurulunda konuşan Tadiç, diğer ülkelere Kosova'nın bağımsızlığını tanımamaları çağrısında bulunup, iki tarafın, yıllar sonra ilk kez yakında birlikte görüşeceğini belirterek, sabırlı olmaları ve her iki tarafın da güveni oluşturma olanaklarını aramaları gerektiğini kaydetti ve "Artık görüşmeye hazırız, bunu iyi niyetle yapacağız" dedi. Tadiç, "Sırbistan'ın, Kosova'nın tanınma konusundaki sürekli çabalarının sonuçsuz olduğunu ve şu anki girişimlerdeki anlayışa göre yapıcı olmadığını düşündüğünü" söyledi. Tadiç, önceki gün New York'ta AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştüğünü ve Kosova ile gelecekteki diyaloğun "önemli unsurları" konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

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