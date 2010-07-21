TADF: Çalış ve Gez programında yolun sonuna gelindi

T24- ABD’nin Wisconsin eyaletinde önceki gün nehirde akıntıya kapılarak boğulan Türk öğrenci Sercan Beşpınar’ın ölümü, ABD’de büyük üzüntü yarattı. Son yıllarda yaşanan skandallarla anılan Work and Travel programı kapsamında ABD’ye gelen Beşpınar’ın ölümü dikkatleri bir kez daha eleştirilen, Work and Travel (Çalış ve Gez) programının üzerine çekti.

Öğrencilerin özellikle aracı firmalar tarafından dolandırılıp, ABD ’de sokakta kalması yüzünden ABD’de yaşayan Türkler için kanayan bir yara haline gelen Çalış ve Gez programının bir Türk gencinin canına maal olması TADF(Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu) Başkanı Kaya Boztepe tarafında ağır bir dille eleştirildi. Başkan Boztepe, “Çalış ve Gez programında yolun sonuna gelinmiştir” dedi.



Boztepe konuyla ilgili ANKA’ya yaptığı yazılı açıklamada, “Bunca uyarımıza, bunca yakarmalarımıza rağmen derdimizi kimselere anlatamadık ve dün gencecik bir çocuğumuzu son yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldık. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile yaptığımız görüşmelerde daha kesin çözüm önerileri getirdik, gerekirse Federasyonumuzun akredite edeceği bir sistem üzerine çalışmayı da kendilerine önerdik ama arzu ettiğimiz çalışmayı yapamadık” dedi.

“YALAN HAYALLER ÜZERİNE KURULU BİR DÜZENİ PAZARLIYORLAR”



Boztepe, aracı firmaların sadece aşırı para kazanmak amacıyla gençleri ABD’ye getirerek kandırdıklarını savunarak, “Amerikalı yetkililerle yaptığımız görüşmeler neticesinde, gencecik çocukları senetlerle borçlandıran, yalan hayaller üzerine kurulu bir düzeni pazarlayarak, gençlerin kanını emerek para kazanan bir çok firmanın önü kesilmişti. Alınan önlemlerin yetersiz kaldığı her yönüyle ortadadır. Yine ortada bırakılan, modern bir ülkede ilkel bir şekilde kole niyetine çalıştırılmak istenen gençlerimizin yaşadıklarını görmemek için ya kör ya da art niyetli olmak gerekir. Bu işlerden para kazanan acentalar çocuklar ortada kalınca ya hiç ortalıkta görünmüyorlar ya da aman siz yardım edin diye bize geliyorlar. Parayı kazanan, düşüncesizce gençlerimizin kanlarını emenler onlar, acıyı çeken gençlerin aleleri ve bizler. Artık yeter” dedi.

“GENÇLER HAYAL SATAN İNSAN TACİRLERİNİN ELİNE DÜŞÜYOR”



Boztepe, gençlerin adeta hayal taciri firmaların eline düştüğünü belirterek, “Konuyu mutlaka tekrar resmi makamların dikkatine sunacağız ama biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Ey genç nesil, siz hiç mi gazete, kitap okumazsınız? En az iki senedir avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz, bu hayal satan insan taciri acentaların eline düşmeyin, bizi arayın, sorun diye. Bu kadar problemler yaşandı, manşetten haberler yapıldı, bu kadar mı bi-habersiniz? Ya aileler? Siz gencecik ve benzeri hiçbir tecrübe yaşamamış çocuklarınızı nasıl gönderiyorsunuz? Ucu, sonu belli olmayan, her tarafından problemler fışkıran bu programlar hakkında hiç mi bilgi sahibi olmazsınız, merak etmezsiniz, arayıp sormazsınız? Hayatını kaybeden gencimizin acısını yaşıyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konmuştu.