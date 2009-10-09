Tadaviyi reddedince rapor mevcut duruma göre düzenlendi

'Kalp ritim bozukluğu' konusunda kesin teşhisin konulması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Haberal'la ilgili rapor tamamlandı.



Hastayla aynı sağlık sorunlarını yaşayanların 1 haftada taburcu edildiğine dikkat çekilen rapor, Ergenekon sanığı rektöre cezaevi yolunu açtı. Alınan bilgilere göre Adli Tıp, Haberal'ın kalp ritminin bağımsız bir hastanede ölçülmesini, tedaviye yönelik olarak da elektrofizyoloji yapılmasını talep etti. Ancak Haberal işlemleri reddedince Sağlık Kurulu, raporunu mevcut duruma göre hazırladı. Zaman gazetesinin haberine göre, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ergenekon soruşturması kapsamında 13 Nisan 2009'da gözaltına alındı. Tutuklanma kararı ise 17 Nisan'da çıktı. Aynı gün rahatsızlanarak İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ne kaldırıldı. O günden bu yana da burada 'tedavi' görüyor. Bu zamana kadar 'kalp ritmi her an düzensiz hale gelebilir, ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalabilir' şeklindeki gerekçelerle taburcu edilmedi. Haberal'ın bir türlü 'iyileşememesi' üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hastaneye yazı yazarak bilgi istedi. Sanığın hastalığının ne olduğu, onun durumunda olan başka hastaların olup olmadığı soruldu. Mahkemeden gelen cevap, üçüncü iddianamenin ek klasörlerinde yer aldı. Buna göre, Mehmet Haberal'ın hastalığı 'şahsına münhasır'dı. Hastaneden gelen yazıda 'Haberal gibi bir başka hasta bulmanın mümkün olmadığı' aktarılıyordu. Bunun üzerine sanık son olarak ağustos ayında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurum, teşhis ve tedavi için birtakım işlemler talep etti.



Kesin karar için Haberal'ın 24 saat bağımsız bir hastanede kalp ritmini ölçmek için EKG Holter'in çekilmesine karar verildi. Ayrıca Haberal'a tedaviye yönelik elektrofizyoloji yapılması talep edildi. İddialara göre, Haberal bunların hiçbirini kabul etmedi. Sanığın 'olumsuz' cevap vermesi üzerine oluşturulan Sağlık Kurulu, mevcut duruma göre bir rapor hazırladı. Emsali hastaların bir haftada taburcu olabileceği ve ilaçla tedavisinin dışarıda da devam edeceği yönünde karar verdi. Kurul'un yazısı ilgili yerlere ulaştırıldı. Adli Tıp'taki Sağlık Kurulu'nun bu raporuyla Ergenekon örgütünde üst düzey yönetici olmakla suçlanan Haberal'a cezaevi yolu da açılmış oldu.



Tedaviyi neden istemiyor?



Aslında Mehmet Haberal hastaneye girdiği gündem beri Adli Tıp Kurumu'nun da özellikle istediği elektrofizyoloji yapılması gündemdeydi. Elektrofizyoloji yöntemiyle kalpteki ritim bozuklukları radyo dalgaları ile noktasal enerji verilerek çarpıntı tamamen tedavi edilebiliyor. Fakat Haberal'ın enstitüde bu bölümün olmasına rağmen bugüne kadar tedavi uygulanmaması "Durumu acaba ciddi değil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar bu konuda şunları söylüyor: "Bu tip hastalar önce bir kardiyolog tarafından görülüyor. Eğer rahatsızlığı ciddi ise bir üst tedavi olan elektrofizyoloji çalışması uygulanıyor. Bu yöntemle çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı yakınması olan hastalarda, şikayetleri özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen ince teller yardımıyla ortadan kaldırılıyor. Elektrofizyoloji yöntemiyle kalpteki ritim bozuklukları radyo dalgaları ile noktasal enerji verilerek çarpıntı tamamen tedavi ediliyor. Hasta daha sonra yaşamına rahat bir şekilde devam ediyor. Taburcu da oluyor."

