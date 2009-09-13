Taçsız Kral mezarı başında anıldı

Galatasaray ve Türk futbolunun “Taçsız Kral” lakaplı efsanevi golcü futbolcusu Metin Oktay, ölümünün 18. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.



Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeleri Haldun Üstünel, Sinan Kılıç, Ali Haşhaş, Faruk Bil, Oktay'ın yakınları, Galatasaray camiasından kişiler ile Galatasaray'ın altyapısında forma giyen çocuklar ve taraftarlar katıldı.



Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu anma töreni, okunan dualarla sona erdi.



Bu arada, yönetici Haldun Üstünel, törenden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Metin Oktay'ın örnek alınması gereken bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Galatasaray'a hizmeti geçmiş, emeğini ve ruhunu vermiş bir insanın mezarı başında bu kadar güzel bir kalabalıkla anılması bizleri gururlandırıyor. Galatasaray formasını taşıyıp, onun ahlakıyla bu camiaya hizmet edecek gençlerimizin önündeki en önemli örnek olmasını diliyoruz. Aramızdan ansınızın ayrıldı, kendisini çok özlüyoruz” diye konuştu.



Bir basın mensubunun “Sezon başında Arda'ya 10 numarayı verirken 'Biz ona Lincoln'un değil Metin Oktay'ın formasını verdik' dediniz. Metin Oktay ruhu sizin için ne demek” şeklindeki sorusuna Üstünel, “Bizim için Arda'nın bugün ortaya koyduğu performans demek” karşılığını verdi