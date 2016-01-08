Tacizler güvenlik tartışması başlattı



İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), yasaların hissedilir oranda sertleştirilmesi gerektiğini açıkladı. CDU yönetim kurulunun bugün başlayan ve yarına kadar devam edecek çalıştayında "Mainz Açıklaması" olarak kaleme alınan bir metinde yasaların sertleştirilmesiyle kamu güvenliği ve kamu düzeninin olağanüstü bir tehlike karşısında da sağlanabilmesi amacıyla yasal hükümlerin sertleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Metinde yasal değişiklikler kapsamında şüphe gerektirecek durumlar dışında da kimlik kontrollerinin yapılmasına olanak sağlanması istendi. Mülteci ve sığınmacılarla ilgili maddelere de yer verilen metinde, tecilli olmamak üzere hapis cezası alan mülteci ve sığınmacılara iltica hakkı tanınmaması talep edildi.

SPD de tepkili

CDU'nun iktidar ortağı Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) de suç işleyen sığınmacı ve mültecilere sert yaptırımlar uygulanmasına sıcak bakıyor. SPD Genel Başkanı ve Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel Bild gazetesine yaptığı açıklamada suç işleyen sığınmacıların ülkelerine iade edilebilmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm imkanların sınanması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière (CDU) ise, meydanların kameralarla yoğun şekilde denetlenmesi gibi bir dizi güvenlik tedbirinin uygulanmasından yana görüş bildirdi. Rheinische Post gazetesine açıklama yapan İçişleri Bakanı, "Bu tür olayların tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız" dedi.

Köln Polisi eleştirilerin hedefinde

Öte yandan yılbaşı gecesinde yaşanan olaylara yeteri kadar müdahalede bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Köln Emniyet Teşkilatı'na yönelik suçlamalar da giderek artıyor. Köln Polisi, olayla ilgili elde edilen bilgileri yetkili mercilere zamanında aktarmamakla suçlanıyor. Federal Polis Teşkilatı'na mensup üst rütbeli bir polisin hazırladığı rapora göre Köln Emniyeti'nin "Durumun vahameti" konusunda çok daha erken bilgi sahibi olması gerektiği yönünde eleştiriler de geliyor. Kölner Stadtanzeiger gazetesi ise Köln Polisi'nin olaylara karışan bazı kişilere kimlik kontrolü uyguladığını, bir kısmının üzerinde sığınmacı belgesi bulunduğunu, ancak emniyet tarafından zanlıların sığınmacı olduklarının gizlendiğini ileri sürdü. Köln Emniyeti bu iddiaya yanıt vermedi.

Yılbaşı gecesi gar meydanında toplanan bin dolayındaki saldırgan tavırlı ve sarhoş şahıs kadınları taciz ve tehdit edip kıymetli eşyalarını çalmıştı. Polise şimdiye kadar 121 suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.