Tacizle yargılanan imamın davası görüldü: Kuran okuturken bütün çocukları kucağına oturturdu

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan ve 16 yaşındaki Y.S’yi 6 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla suçlanan ve ardından emekli edilen 51 yaşındaki H.K.’nın duruşması görüldü. Erkek çocukların kursa gitmeyi bıraktığı ifade edilirken, tanıklardan N.K. "Bütün çocukları Kuran okuturken ya kucağına oturtur, ya da elini omzuna atardı" diye konuştu.

Elazığ’da 16 yaşındaki Y.S’ye 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan cami imamı H.K. geçtiğimiz kasım ayında Elazığ Valiliği tarafından açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmış ardından ise emekli edilmişti.

Emekli cami imamının taciz iddiasıyla ilgili ilk duruşma Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Eski cami imamı tarafından taciz edildikleri iddiasıyla 2 kişi daha mahkemede ifade verdi.

İki kişi daha taciz edildiklerini iddia etti

Sözcü gazetesinin haberine göre; Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık sıfatıyla ifade veren 25 yaşındaki M.A. ve mahkemede müşteki sıfatıyla ifade veren 23 yaşındaki S.K. da, kendilerinin eski cami hocası H.K. tarafından tacize maruz bırakıldıklarını iddia etti.

"Odadayken vücuduma dokunuyordu"

S.K.'nın ifadesinde "2009-2010 yıllarında kardeşimle birlikte Kur'an kursuna gitmeye başladım. Bir hafta sonra H.K. isimli şahıs sürekli benim derslerimi sona bırakıp çocukları kurstan gönderdikten sonra camide bulunan odaya ders çalıştıracağım diyerek götürüyordu. Odadayken vücuduma elbiselerimin üzerinden dokunuyor, tacizleri oluyordu…



Çoğu kişi ifade vermeye çekinmektedir. Ben bu olayları anneme anlattım, annem hiçbir şey yapmadı. Olayları yaklaşık 5 sene sonra idrak edebildim. Haberlerde soruşturma açıldığını duyduğum zaman aynı psikolojiye tekrar girdim ve gizli tanık olmak istedim. Gizli tanık olamayacağım söylendi. Annemin duymasından korktuğum için soruşturma dosyasına mağdur olarak dâhil olamadım. Daha sonra aracına not bırakmam üzerine olaylar ortaya çıktı. Beni taciz eden H.K. isimli şahıstan şikâyetçiyim" dedi.

"Mahrem yerlerimizi taciz ediyordu"

M.A. ise, "7 yaşlarından beri mahallemizin camisinde Kur'an kursuna 1-2 sene kadar gittim. 2003-2004 yıllarıydı. Cami hocası H.K. bize ders verirken elleriyle mahrem yerlerimizi taciz ediyordu. Çocuk olduğum için pek bir şeyin farkında olmuyordum. Sonradan bir yakınıma bu şekilde cinsel istismarda bulundu.



Bu olay üzerine biz Kuran kursuna gitmeyi bıraktık. Mahallenin erkek çocukları bile gitmeyi bıraktı. H.K.'nın, çocukluk yıllarımda bana karşı işlediği cinsel tacizleri ve akrabama yapılanları asla unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara Kuran okuturken kucağına oturturdu"

Tanık sıfatıyla ifade veren N.K.'nın ifadesinde ise; "H.K., bütün çocukları Kuran okuturken ya kucağına oturtur, ya da elini omzuna atardı. Çocuklara uslu durdukları zaman camiyi gezdireceğini söyler, genelde birkaç çocukla ilgilenirdi. Bana Kuran'ı hızlı hızlı okutturup eve gönderirdi. Ablamı beklediğim esnada, ‘Sen eve git, ablanı birazdan göndereceğim' derdi." ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanan H.K. hakkında adli kontrol kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 5 Ekim olarak belirlendi.

Mağdur aileye, bekçi oğlundan saldırı girişimi

Cinsel istismar sanığı H.K.'nın yakınları, duruşma sonrası mağdur ailesine yönelik adliyede saldırı girişiminde bulundu.



Sanık H.K.'nın bekçi olan oğlunun belinde silahla adliyeye girdiği, mağdur ailesini tehdit ettiği iddia edildi. Saldırı girişimi, emniyet güçleri tarafından engellendi.

CHP: Takipçisi olacağız

CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, söz konusu mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizlerin de katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi. Sanık imam H.K.'nın, mağdur Y.S.'nin annesine de cinsel istismarda bulunup tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Davanın takipçisi olmaya ve mağdur kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler; Şiddete maruz kalan kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız."