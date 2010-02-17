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Tacizle suçlanan Roma Büyükelçisi merkeze alınıyor

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal hakkında “cinsel taciz” iddiaları nedeniyle geçtiğimiz ocak ayında açılan soruşturmanın sonuna yaklaşılıy

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski dış politika başdanışmanı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal hakkında “cinsel taciz” iddiaları nedeniyle geçtiğimiz ocak ayında açılan soruşturmanın sonuna yaklaşılıyor.

Yakıtal’ın merkeze alınmasıyla ilgili kararname, önceki gün Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Kararnamenin Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na sunularak bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor.

Bu süreç sonunda emekliliğe ayrılması beklenen Yakıtal’ın, yakın çevresine “taciz iddiasıyla ilgili iftira davası açacağını” ve “soruşturma ile teftiş sürecinin şeffaf ve adaletli biçimde gerçekleştirilmediğini” söylediği ve “Elbet bir gün bunların altındaki sebebi açıklayacağım” dediği öğrenildi. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde çalışan iki kadın memur tarafından ocak ayında yollanan şikâyet dilekçesi üzerine, Yakıtal hakkında “cinsel taciz” iddiası için  soruşturma başlatılmıştı.

Yakıtal, bu ayın başında Roma’dan Ankara’ya dönmüştü. Yakıtal, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Süreç devam ediyor. Gerekirse mahkemeye gideceğim. Burada şerefim söz konusu. Bu kadar ucuz mu her şey? Kısa bir süre önce Roma’ya döndüm. Burada belki bir arkadaşımın evinde kalabilirim. Hâlâ izindeyim” dedi. İki kadın memurdan biri Yakıtal’ın kendisini yanağından öptüğünü, diğeri de vücudunu incelediğini iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin henüz bir suçlamanın yapılmadığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.


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