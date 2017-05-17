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Tacizle suçlanan öğretmenin savunması: Öğrencilerimi bazen ısırırım

Eskişehir'de öğrencisine tacizle suçlanan öğretmenin 21 yıl hapsi isteniyor

17 Mayıs 2017 23:39

Eskişehir'de öğrencisine sınıfta elle tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve 21 yıl hapsi istenen sınıf öğretmeni S.D. kendini "bazen sevgi maksatlı ısırırım" ifadeleriyle savundu.

Sınıf öğretmeni S.D., 4'üncü sınıfta okuyan A.M. adlı kız öğrencinin yanına oturarak elle tacizde bulundu. A.M., birkaç gün sonra anneannesini ziyarete gitti. Anneanne, televizyonda çocuk istismarı ile ilgili yayını izlerken torunu A.M.'ye vücuduna kimseye dokundurmaması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine A.M., ağlamaya başladı. A.M.'nin anneannesine sınıfta öğretmeninin 'edep yerlerine' dokunduğunu söylemesinin ardından durum polise bildirildi. Gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan S.D. daha sonraki süreçte tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlandı.

 

Suçlamaları kabul etmedi ama...
 

CNN Türk'ün haberine göre, öğrencisine cinsel istismarla suçlanan S.D.'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını isteyen S.D., "Öğrencilerimin hepsiyle yakından ilgilenirim. Bazen öğrencilerimi, sevmekten kaynaklanan, sevgi maksatlı ısırırım. Öne çok eğilen öğrencilerin kemik yapısının olumsuz etkilenmemesi amacıyla da elimle omuzlarını geriye doğru çekip doğru pozisyonda oturmasını sağlarım. Bunun dışında başkaca bir eylemim yoktur. Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, öğretmen S.D.'nin 'cinsel istismar' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

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