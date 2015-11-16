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Tacizle suçlanan öğrenci kendini bıçakladı

'Bu lekeyi bana atanlar, alın size yaşam hakkı istemiyorum'

16 Kasım 2015 19:53

Antalya’da bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla teşhir edilen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi, fakülte önünde intihar girişiminde  bulundu. Öğrenci,  'Ben tacizci değilim. Örgütlenmiş kinimizme karşı duracak bir kimlik değilim, pek tabi insanım. Bir başkasına dokunacak yahut kendimi deşebilirim. Bu lekeyi bana atanlar, alın size yaşam hakkı istemiyorum' yazılı not bıraktıktan sonra karnına 4 kez bıçak sapladı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde geçen hafta adı açıklanmayan bir kız öğrenciye yönelik 4'üncü sınıf öğrencisinin tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Kız öğrencinin kadın derneklerinden yardım istediği ve polise şikayetçi olduğu olayla ilgili öğrencilerden oluşan 'Üniversiteli Kadınlar Grubu', fakülte içersinde protesto eylemi düzenledi. Yaklaşık 30 kişi, o sıra derste olmayan S.D.'nin sınıfına girerek, öğrenciyi teşhir etti. Tüm fakülteyi dolaşan kız öğrenciler, kantinde karşılaştıkları S.D. ile tartıştı.

Öğrenci, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrenci, yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunmadığı için taburcu edildi.

 

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