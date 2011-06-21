-TACİZLE SUÇLANAN FRANSIZ BAKAN GÖZALTINDA PARİS (A.A) - 20.06.2011 - Cinsel tacizle suçlanmasının ardından Fransa Kamu Hizmetleri Bakanlığı görevinden geçen ay istifa eden Georges Tron, bugün gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten adli bir kaynak Fransız basınına yaptığı açıklamada, eski bakanın, suçlamaları yönelten üç kadınla yüzleştirileceğini bildirdi. Fransa Başbakanı François Fillon, geçen ay yaptığı yazılı açıklamayla kadınlara cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Tron'un istifa ettiğini duyurmuştu. Şikayetçi kadınların, Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde, Tron'un belediye başkanı olduğu, Draveil kenti Belediye Sarayı'nın eski çalışanları olduğu belirtilmişti. Fransız "Le Parisien" gazetesine takma adla konuşan davacı kadınlardan biri, eski IMF Başkanı Dominique Straus-Kahn'ın bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasının, kendisini cinsel taciz konusundaki suskunluğunu bozmak konusunda cesaretlendirdiğini söylemişti. Gazetede kadının, ''Küçük bir oda hizmetçisinin Dominique Strauss-Kahn'ı karşısına alabileceğini görünce kendi kendime 'bu konuda sessiz kalkma hakkım yok' dedim'' ifadelerine yer verilmişti. Tron'un avukatı Olivier Schnerb, müvekkili hakkındaki suçlamaları reddetmiş, "savcılığa iftira dilekçesi vererek karşılık vermesi" yönünde talimat aldığını söylemişti.