Tacizi mektup ortaya çıkardı

Samsun'da eniştesinin tacizine uğrayan iki kız kardeş, utandıklarından kimseye bir şey söylemedi. Yaklaşık 2 yıl süren tacizlerin devam etmesi üzerine lise öğrencisi M.P. (16), 3 sayfalık bir mektup yazarak annesi G.P.’nin (48) cebine koydu. Mektubu okuyan anne damadından şikayetçi oldu.



Tutuklanan damat Zekeriya Y. (29), baldızlarının kendisine iftira attığını ileri sürdü. İki kız kardeş ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Kardeşlere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen raporda uğradıkları cinsel saldırı sonucunda ruh sağlıklarının bozulduğu belirtildi.



Enişte tutuklandı



Geçen yıl kasım ayında ortaya çıkan olayda, iddialara göre lise öğrencisi M.P. 2 yıldır eniştesinin kendisini ve kız kardeşi Z.P.’yi (13) taciz ettiğini ileri sürerek annesi G.P’ye 3 sayfalık mektup yazdı. “Bunu okumadan önce kendine hakim ol, sonra oku. Seni seviyorum. Biricik Anneme” başlıklı mektubu okuyan anne önce kızlarıyla konuştu. Ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Tutuklanarak cezaevine konulan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Zekeriya Y. Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.



'İftira atıyorlar'



Baldızlarını taciz etmek suçundan yargılanan enişte ifadesinde kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, “M.P’yi bir erkek arkadaşıyla telefonla cinsel içerikli konuşurken yakaladım. Kendisini annesine söylemekle tehdit ettim. Bu yüzden bana iftira atıyor. Kardeşini de kendi yalanlarına ortak edip beni suçluyor. Doğum günümde bana ikisi de hediye aldı. Kendilerini taciz etmiş olsam bana hediye alırlar mıydı?” diye konuştu.



'Arkadan sarılıp...'



Duruşmaya katılan ilköğretim okulu öğrencisi Z.P. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “2006 yılında elektrikle ilgili bir ödevimi yapması için eniştemden yardım istedim. Odunlukta ödevimi yaparken bana arkadan sarılıp göğüslerimi elledi. Kendisini iteleyerek kaçtım. Bu olayı anneme anlattım. Ama bana inanmadı. Eniştemin beni sevdiğini yanlış anladığımı söyledi. Ancak, eniştemin tacizleri bundan sonrada devam etti” dedi.



'Utandığım için kimseye söyleyemedim'



Lise öğrencisi M.P. de 2007 ve 2008 yıllarında eniştesi Zekeriya Y.’nin kendisini taciz ettiğini ancak ablasının yuvasının yıkılmasını istemediği için kimseye söyleyemediğini belirterek, şunları söyledi: “2007 yılı yazında mutfakta su içerken eniştem arkamdan gelip bana sarılıp vücudumu okşamaya başladı. Ablamın geldiğini görünce bıraktı. Zaman içinde fırsatını yakaladıkça beni taciz etmeye devam etti. En son geçen yıl ağustos ayında, evde kimse yokken eniştem üzerime saldırdı. Zorla pantolonumu çıkardı. Karşı koymak istedim. Ama başarılı olamadım. Bağırınca ağzımı kapadı ve kendisi de cinsel organını çıkararak üzerime çıktı. Tam bu sırada zil çaldı ve bir kadın geldi. Ben de bu fırsattan yararlanarak evden kaçtım. Utandığım için kimseye bir şey söyleyemedim. Ancak dayanacak durumum kalmayınca anneme bir mektup yazarak durumu anlattım. Mektubu annemden utandığım için yazdım. Kendisinden şikayetçiyim.”



Ruh sağlıkları bozuldu



Duruşmada dinlenen anne G.P. de yaşanan olayları kızı M.P.’nin yazdığı mektupla öğrendiğini söyledi. Tanık olarak dinlenen Zekeriya Y’ nin eşi M.Y. de (21) kardeşlerinin anlatımları doğrultusunda olayı duyduğunu belirterek, “Hiç şüpheli bir durum görmedim. Olaydan önce bana kimse bir şey anlatmadı” diye konuştu.



Diğer taraftan olaydan sonra iki kız kardeşin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen raporda uğradıkları cinsel saldırı sonucunda ruh sağlıklarının bozulduğu ortaya çıktı. Mahkeme, iki kızın beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının bir kez daha incelenmesi için M.P. ve Z.P.’yi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na göndererek duruşmayı erteledi.