Tacize uğrayan okul çağındaki kız çocukları ne yapmalı?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, okul üniforması giyen her üç kız çocuğundan birinin, kamuya açık alanlarda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

Taciz yöntemleri arasında ellemek, ıslık çalmak, gözünü dikip bakmak ya da video veya fotoğrafını çekmek gibi eylemler bulunuyor.

Plan International UK isimli hayır kurumunun raporuna göre İngiltere'de okul çağındaki kız çocuklarının yüzde 66'sı rahatsız edici cinsel davranışa maruz kaldığını, yüzde 35'i ise kendilerine dokunulduğunu, bazı yerlerinin avuçlandığını söylüyor. Ayrıca okul çağındaki kızların bazıları izinleri olmaksızın yabancılar tarafından video ya da fotoğraflarının çekildiğini aktardı.

Raporda tacize uğrayan kız çocuklarının yaşı sekize kadar düşebiliyor.

Cinsel tacizle mücadele eden uluslararası hareket Hollaback ise tacize uğrayan kişilere atacakları adımlar konusunda tavsiyelerde bulunuyor:

Eğer size tacizde bulunan kişiye hitap etmeniz gerekirse:

1.Katı olun: Gözünün içine bakın ve güçlü ve net bir sesle davranışlarını ifşa edin.

2.Doğal bulduğunuz şeyleri söyleyin: En önemlisi cevabınızda özür dileyen bir ton olmaması.

3.Uzatmayın: Tacizciler sizinle kavga etmek, uzun konuşmalara sürüklemek ya da dalga geçmek isteyebilir. Onlarla ağız dalaşına girmek cazip görünse de iyi bir fikir değil. Onlara ayırdığınız dikkat kötü davranışlarını daha da artırabilir.

4.Hareket edin: Aklınızdakileri söyledikten sonra oradan uzaklaşın. Tacizciler sizin zamanınızı hak etmiyor.

Plan International, İngiltere hükümetine sokaktaki tacizi "cinsiyet bazlı şiddet" olarak tanıması çağrısında bulundu.

Hayır kurumunun hükümete tavsiyeleri ise şöyle: