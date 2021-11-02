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Tacize uğrayan kadına yardım eden bir kişi darp edildi ve bıçaklandı

3 şüpheli gözaltına alındı

02 Kasım 2021 10:48

Denizli’de gece ana caddede yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğrayan kadına yardım eden Evren Çetin,  darp edildi ve bıçaklandı. 

3 şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda yaralanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.

Gülşen Ş. ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, “Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim.” dedi.

Çetin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

Denizlikadına tacizdarp edildi
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