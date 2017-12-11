Tacize uğradığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Karakola gittim, 'Boşuna arama' dediler!

Ankara'da tacize uğrayan bir genç kadın kendisini takip edip tacizde bulunan kişinin bulunması için sosyal medyadan "tacizcimi arıyorum" diye çağrıda bulundu

Taciz olayının ardından karakola gittiğini ancak “Ankara’da kaç milyon kişi yaşıyor. Boşuna arama” dediklerini aktaran genç kadın bir sonuç alamadığını belirterek n olayın yaşandığı görüntüleri buldu ve sosyal medyadan paylaştı.

Karakola gitti "Boşuna arama" dediler

Güvenlik kamerası görüntülerinin karakolda “açılmadığı” yönünde bir cevap alan üniversite öğrencisi daha sonra taciz anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan “Tacizcimi arıyorum” notuyla paylaştı.