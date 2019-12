Tacize mağduru kadında AIDS kuşkusu!

T24

IMF Başkanı: Karımı her şeyden çok seviyorum



New York Post gazetesinin haberine göre

DAİREDE TEK YETİŞKİN O



SUSARAK 6 MİLYON DOLAR KAZANABİLİR



İKİ KEZ SALDIRMIŞ



SKANDAL DAHA 2007'DEN BELLİYDİ



GERÇEK ADI NAFISSATOU DİALLO





Bütün dünya, Uluslararası Para Fonu Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın tecavüze yeltenme suçundan tutuklanmasını konuşurken, dün 'Kahn bana saldırdı' diyen oda görevlisiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Gine asıllı 32 yaşındaki Ophelia Famotidina'nın (Gerçek adı Nafissatou Diallo) AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıyısı olduğu iddia edildi., şu an Bronx'ta 15 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Famotidina, bu daireye ocak ayında taşındı. Bundan önce yine Bronx'ta kızıyla yaşayan kadının eski dairesinin Harlem AIDS Hastaları Topluluğu'nun tam yanında bulunuyor. Fakat bu dairenin çok önemli bir özelliği bulunuyor. Daire sadece ve sadece AIDS hastalarına kiralanabiliyor. Topluluğa ait olan dairede oturabilmek için tek bir şart var. Ailede en az bir yetişkinin HIV virüsü taşıyor olması.Topluluk çalışanı bir kişiden alınan bilgiye göre ailedeki çocukların AIDS'li olması daireyi kiralayabilmek için yeterli değil. 15 yıldır kızıyla birlikte yaşayan Famotidina, bu evdede kızıyla birlikteydi. Resmi kayıtlarda da hem mevcut hem de eski dairede yetişkin olarak sadece Famotidina'nın kaydı bulunuyor. Yani kadının bu evi kiralayabilmesi için tek bir seçenek var. Kadının AIDS olması. Post'a konuşan çalışan daha fazla bilgi vermezken, Topluluk yönetiminden de herhangi bir açıklama gelmedi.Kadının, şu anda yoğun polis koruması altında olduğunu belirten avukat Jeffrey Shapiro, önceki akşam kızına kavuştuğunu ve şu an güvende olduklarını söyledi. Yarın yapılacak duruşma öncesinde DSK'nın avukatlarının kızla anlaşmaya gidebileceği de konuşulurken, bununla ilgili rakamlar da telaffuz edilmeye başlandı. Savcılık DSK'nın yakınlarını kadından uzak tutmaya çalışırken, kadına DSK adına ulaşmak isteyen üst düzey bir avukat Post'a şunları söyledi: 'Sadece susarak 6 milyon dolar, belki de daha fazlasını kazanabilir.' Kadının ailesi ise yaptıkları açıklamalarda tek isteklerinin adaletin yerine getirilmesi olduğunu belirtirken, 'ABD sistemine güveniyoruz' görüşünde bulunuyorlar.Fatmotidina'nın verdiği ifadeye göre hazırlanan polis raporunda, DSK'nın kadına iki kez saldırdığı, önce kadını oral sekse zorladığı fakat kadının kurtulması üzerine ona tecavüz etmeye kalktığı belirtilmişti. Polis, DNA testleri yaparken, son gelen iddialara göre Kahn'ın göğsünde boğuşmaya bağlı olarak çizikler oluşmuş, yatakta da kan izine rastlanmıştı. HIV virüsünün ne tür şartlarda buluşabileceğine yönelik de araştırma yapan Post'a konuşan bir uzman şunları söyledi: Oral seks sırasında partnerlerden herhangi biri karşı taraftan virüsü kapabilir. Bunun için cinsel birleşme şart değil.DSK'nın kadınlara olan zaafı özellikle Fransız basını tarafından yıllardır yazılıp çiziliyor. DSK, daha IMF Başkanı olmadan bile hakkında bu tür yazılar çıkmıştı. FransIZ Liberation'un Brüksel temsilcisi Jean Quatremer, 2007'de bir blogda yazdığı makalede DSK'nın ısrarcı bir kadın avcısı olduğunu belirterek şöyle devam etmişti: 'DSK'nın kadınlara karşı tutumu bir skandal yaratabilir. IMF anglosakson değerlere sahip bir kurum. Herhangi bir uygunsuz yorum, mimik büyük sıkıntılar açar.' Öte yandan 2002 yılında DSK'nın tacizine uğradığını söyleyen Tristane Banon, 3 hafta önce DSK'nın kendisine arkadaşlık teklif ettiğini söyledi.Günler geçtikçe kurban hakkındaki detaylar da su yüzüne çıkmaya başlıyor. Uluslararası basın ise dün bazı internet sitelerinde ismi ve fotoğrafı ortaya çıkan kadının kimliğine ilişkin resmi bir açıklama gelmeden görüş bildirmiyor. İşte kadınla ilgili ilginç detaylar: - Ophelia Famotidina. Gerçek adı ise Nafissatou Diallo.- GİNE doğumlu. 1.80 boyunda. ABD'de sürekli oturma hakkı bulunuyor. l1979 doğumlu.- Babası Gine'de ticaretle uğraşıyor.- 1998 yılında kocasıyla birlikte göç etti - ABD'YE 1998 yılında göç etti. Ülkeye kocasının isteğiyle geldi. 13 yıldır ABD'de. Kocasından boşandı.- İyi bir Müslüman.- Şu andaki evine geçtiğimiz kış taşındı. Kızıyla birlikte Bronx'ta oturuyor. Kızı 15 yaşında. Adı Dana.- Kırmızı tuğlalarla yapılmış, yıkılmaya yüz tutmuş bir evin 4'üncü katında oturuyor.- İş yerinde çok seviliyordu. 3 yıldır Sofitel'deydi. 5 üzerinden aldığı not 4.5. 28'inci katta bulunan lüks odalara giriş izni bulanan birkaç oda görevlisinden bir tanesi.