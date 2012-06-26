'Tacize karşı kapalı giyinin'

Çin’de metro şirketi internet sitesinde yayınladığı yazıda kadınlara seslenerek metroda taciz edilmemek için kapalı kıyafet giymeleri gerektiğini söyledi. Bu ileti Şangay’daki kadınları ayağa kaldırdı.

Çin’in Şangay şehrinin Metro ulaşım sorumlusu olan şirket intenet sitesinde yayınladığı iletide kadınların metroda tacize uğramamak için kapalı kıyafetleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. İleti ülkede büyük bir tartışma başlattı.

İnternet sitesindeki iletinin altına transparan bir elbise giymiş olan kadın yolcunun fotoğrafını ekleyen metro şirketi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Modanın kişisel bir seçim olduğunu savunan feminist gruplar ülkede metroda giyilmesi gereken kıyafetleri belirleyen resmi bir kanun olmadıkça kimsenin insanlara ne giymeleri gerektiğini söyleme hakkı olmadığını belirtti.

BBC televizyonunun haberine göre ülkede iletiyi destekleyen ve “düzgün kıyafet seçimi”nin kamuoyunun ortak bilinciyle ilgili bir konu olduğunu söyleyen bir kesim de mevcut.

Şirketin iletisini kınayan bazı feminist gruplar yüzlerini kapatan kıyafetler giyerek metro istasyonlarında protesto düzenliyor.