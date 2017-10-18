Tacizden gözaltına alınan AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Bolu Mudurnu'daki Taşkesti Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Saim Çevik 25 yaşındaki T. D. isimli kadını 'zorla alıkoyduğu ve taciz ettiği' iddiasıyla tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, önceki gün (17 Ekim 2017) akşam saatlerinde, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'in, Bolu'ya geldiğinde kaldığı evinde meydana geldi. AKP'li Çevik, kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire T.D. ile önce bir restoranda yemek yedi. İkili ardından Çevik'in evine gitti. Çevik, 1. kattaki evinde tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Yaralanan kız, Çevik'in aradığı bir yakını tarafından İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Beni kurtar"

Sputnik'in haberine göre, hastanede tedavi altına alınan T.D., başından geçenleri polise anlattı. T.D.'nin, restoranda yemek yerken bir yakınına bulundukları restoranı söyleyip, 'Beni kurtar' diye mesaj attığı belirtildi. T.D.'nin şikâyetçi olması üzerine Saim Çevik, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik, bugün Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

AKP'li Çevik'in, polise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Çevik'in, T.D.'nin kendisiyle iş için sürekli görüşmek istediğini, bazı sağlık kuruluşlarına iş görüşmesi yapması için gönderdiğini, olay günü de yine iş konusunda yardımcı olmak için buluştuklarını söylediği belirtildi.

Partiden ihraç edildi

Öte yandan AKP'li Çevik'in, dün akşam toplanan AKP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısında partiden ihraç edildiği, ayrıca belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesinin istendiği belirtildi.