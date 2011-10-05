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Spor

Tacizde ilk ceza kulüpten MADRİD (A.A)

05 Ekim 2011 17:26

-Tacizde ilk ceza kulüpten MADRİD (A.A) - 05.10.2011 - Cinsel taciz iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcu Braulio Nobrega Rodriguez'in kulübü Zaragoza ile olan sözleşmesi feshedildi. Braulio, cinsel taciz iddiasıyla iki hafta önce hakkında açılan davada sanık olarak yargılanırken, gelişmelerden rahatsız olan Zaragoza Kulübü futbolcusu ile yollarını ayırmayı tercih etti. La Liga kulüplerinden olan Zaragoza ile futbolcu Braulio arasında varılan anlaşmayla sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Zaragoza'dan sezon başına 1 milyon avro alan Braulio'nun sözleşmesi normalde sezon sonunda sona eriyordu. Verilen bilgilerde, Braulio'nun suçsuzluğu ortaya çıkana kadar Zaragoza formasını giyemeyeceği kaydedildi. Geçtiğimiz 19 Eylül tarihinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki bir kadına cinsel taciz yapmakla suçlanan İspanyol futbolcu, yapılan suç duyurusundan sonra polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. 

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