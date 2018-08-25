Tacizciye müdahale eden kişiyi tacizci sanıp, lince kalkıştılar!

Kocaeli'de, tacize uğrayan genç kadına yardımcı olmayan çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca bazı kişilerin saldırısına uğradı. Genç kadın, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın" diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Araya girenler A.Ş.'yi kalabalığın elinden kurtardı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yoldan geçen bir kişinin genç kadını taciz ettiğini gören A.Ş., yardım etmek istedi. Bu sırada çevrede bulunan bazı kişiler A.Ş.'nin kadını taciz ettiğini sandı ve A.Ş.'yi dövmeye başladı.

"Beni tacizciden kurtardı"

Genç kadın, saldıranlara engel olmaya çalışarak, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın" diye bağırdı. Kalabalıktan bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Kadının bağırışlarını duyan bir esnaf koşarak yerde yatan A.Ş.'yi darp eden kişilerin elinden kurtardı. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, A.Ş.'yi koruma altına aldı. A.Ş., olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Genç kadının ifadesine başvuran polis, gerçek tacizciyi ve A.Ş.'yi soda şişesi ile yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.