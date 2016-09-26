Tacizcinin dilini kopardı

Mahmut Kuruçay

İstanbul'da E.O. isimli bir kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunan M.O.’nun dilini kopardı.

E. O. adlı kadın 15 Mart günü diş tedavisi olduktan sonra evine gitmek için İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçidi kullandığı sırada cinsel saldırıya uğradı. E. O. polise verdiği ifadesinde “Meydana çıkmak için merdivenlere yöneldim, iki basamak çıktıktan sonra, arkadan biri benim yüzümü kapatarak öpmeye çalıştı ve duvara yasladı” dedi.

“Şoktan sesimi çıkartamadım”

E. O. tacizcinin dilini koparma anını ise şöyle anlattı:

“Beni dudağımdan öpmeye kalktı, ben diş tedavisi olduğum esnada benim diş etlerime uyuşturucu iğne yapıldığı için dilimi ve ağzımı tam olarak hissetmiyordum, bir ara dilinin ağzımda olduğunu anladım, bir anlık refleks ve korkuyla ısırdım. Isırınca dilinin az bir kısmı ağzımda kaldı, ben yere oturarak ağzımdaki dilini yere tükürdüm, ancak buna rağmen şahıs tacizine devam etti. Ben şoktan sesimi çıkartamadım. Fazla sürmeden şahıs muhtemelen dilinin acısı ile kaçmaya başladı.”

Hastane kayıtlarından tespit edildi

Olay yerine gelen polisler E. O.’nun kıyafetlerine ve yüzüne bulaşan kan örneklerini ve yere tükürdüğü dili aldı. E. O. saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis daha sonra hastane kayıtlarından saldırganı tespit etti.

“Sevgilim zannettim”

Öte yandan cinsel saldırı şüphelisi M.O. olayı doğruladı. M. O. savcılıkta verdiği ifadesinde “Ayakkabımı bağladığım esnada önümden kız arkadaşım E. sandığım bir kadın geçti. Bende kendisine sürpriz yapmak amacıyla alt geçide girdiği esnada arkasından yaklaşarak ellerimle gözlerini kapadım. Ben hiç konuşmadım ve dudağından öpmek amacıyla yüzümü yüzüne yaklaştırdım. Dilimi ağzına soktum dilimi ısırarak kopardı. Bende hızla olay yerinden uzaklaştım” dedi.

“Hemşeriyiz olayı kapatalım”

E.O.’nun avukatı Zehra Şahin, “Müvekkilim uğradığı tacizin şoku ile özsavunma hakkını kullanmış ve saldırıdan kurtulmaya çalışmıştır. Tacizin travmatik sonuçları ile baş etmeye çalıştığı günlerde, bu kez de tacizcinin ailesinin psikolojik baskısı ile karşılaştı. Aile, müvekkilimin dayısını arayarak, olayın kapatılması için 20 bin lira para teklif etti. Sonrasında araya tanıdıklar sokarak müvekkilim ile görüşme talebinde bulundu. Tüm bunları, ‘hemşeriyiz, çocuğun yaşı küçük, cahillik etmiş, olayı kapatalım’ şeklinde sebepler göstererek meşrulaştırmak istiyorlar” dedi.

Şahin ayrıca E. O.’nun davasının ilk duruşmasının 6 Ekim’de Büyükçekmece adliyesinde görüleceğini ve tüm kadınların katılımını beklediklerini belirtti.