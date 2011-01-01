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TACİZCİLERİN 13'Ü TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

01 Ocak 2011 19:21

-TACİZCİLERİN 13'Ü TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında ''cinsel tacizde bulunmak'' suçundan çeşitli semtlerde gözaltına alınan ve adliyelere sevk edilen 15 kişiden 13'ü tutuklandı.  Dün gece Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Nişantaşı ve Bostancı'daki kutlamalara katılarak taciz olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, bugün ilgili adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, savcılık sorgularının ardından gönderildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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