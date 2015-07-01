Tacizci CEO'ya rekor ceza!

Benjamin Wey, şirket çalışanı Hanna Bouveng’e tacizden 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

New York’ta “New York Global Group” adlı şirkette çalışan İsveçli Hanna Bouveng, şirketin CEO’su Benjamin Wey’in sahip olduğu statüsünü kullanarak kendisini dört kez cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Wey’e açtığı davada 850 milyon dolar talep eden 25 yaşındaki Bouveng, “Bir erkek arkadaşım olduğunu öğrenince beni işten kovdu. Kovduktan sonra da tacizlerini sürdürdü” dedi. Yaşadıklarından utandığı için tacize uğradığını kimseye söyleyemeyen Bouveng, Wey’in vizesini iptal etmesinden de korktuğunu söyledi.

Dava sonunda genç kadını haklı bulan mahkeme, şirket sahibinin 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.