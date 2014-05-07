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Dünya

Tacizci başkan özür diledi

Bolivya'nın en büyük kenti Santa Cruz'un belediye başkanı daha öncede bir çok tacizde bulunmuş

07 Mayıs 2014 10:40

Latin Amerika ülkesi Bolivya'da canlı yayında yaşanan taciz tepki çekti. Ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'un belediye başkanı olan tacizcinin, geçmişte de benzer eylemlere giriştiği ortaya çıktı.

Bolivya'nın en büyük kenti Santa Cruz'un belediye başkanı tacizci çıktı.

Bir programda yanına oturan kadın gazeteciyi elle taciz eden 75 yaşındaki Percy Fernandez, televizyona çıkarak özür diledi.

Fernandez, “Sayın Mercedes Guzman, yaşanan bu talihsiz durumdan ötürü üzünütümü siz ve ailenizle paylaşmak isterim. Sizi rencide etme niyetinde değildim. İşinizi yaparken size karşı saygısızca davrandım. Sizden ve ailenizden tekrar tekrar özür dilerim” dedi.

Bolivya basınına yansıyan görüntülere göre bu olay, başkanının ilk vukuatı değil.

Percy Fernandez'in 2010 yılında bir kadın mühendisi zorla öptüğü görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca görüntülerde, belediye başkanının iki yıl önce kadın bir meclis üyesini konuşma yaparken taciz ettiği de görülüyor

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