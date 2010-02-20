Taciz yaşanan işyeri kapansın

T24 - AKP Kadın Kolları Başkanlığı, kadın istihdamının artırılması için bir rapor hazırladı. Raporda taciz yaşanan işyeri kapatılsın, otel odasında iki kadın çalışsın, çalışan kadın evine kadar bırakılsın gibi iş hayatında tacizleri önlemek adına bazı öneriler de var.



AKP Kadın Kolları Başkanlığı, kadın istihdamının artırılması için hazırladığı raporda, işyeri tacizlerini önlemek için önerilerini sıraladı. Kadın Çalıştayları yaparak, “kadın istihdamının önündeki engellere” çözüm arayan Kadın Kolları Başkanlığı, hazırladığı raporu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a ve ilgili bakanlara sundu. Raporda, kadın istihdamının artırılması için şu öneriler ye raldı:



Cinsel taciz kadınları, iş aramaktan korkutur. Mevcut düzenlemeler işverene önlem yükümlülüğü getirmiyor. Ayrıca konunun cezası hapis temelli olduğundan birçok kadın şikâyet etmekten kaçınmaktadır. İşyeri kapatmak ve eğitim vermek, hapis cezasından daha caydırıcı ve modern olacaktır.



Özellikle otel işletmelerinde kadınların tek başına odaya girmeleri taciz riskini artırmaktadır. İki kadının çalışması sorunu çözecektir.



Esnek çalışma saatleri olan işlerde kadınların geç saatlerde eve dönmeleri üretime katılmalarının önünde büyük bir engeldir. Kadınların ulaşım sorunları giderilmeli, isteyenler evlerine bırakılmalıdır.



Prim gün sayısına yönelik yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 7 bin iş gününü bir araya getirmek, üretim sürecindeki bölünmeler nedeniyle kolay değildir. Bu konuda kadınlarımızın kayıtdışı ekonomiye yönelmelerini önlemek için, gün sayısının ekonomik getirileri dikkate alınarak, yeni düzenlemeler yapılmalı.



Kadın temsil oranının yüzde 10 civarında olduğu sendikalara kadın kotası getirilmelidir.



Organize sanayi bölgelerinde ve yakın bölgelerdeki işyerlerinin birlikte kreş açmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır.



Kadın istihdamını kolaylaştırmak için getirilen ebeveyn izni ücretsizdir ve diğer ebeveyne transfer edilememektedir. Sadece kadınların bu izni kullanması, kadın işçinin maliyetini daha yüksek gösterecektir. Doğum izinleri babaya transfer edilebilmeli veya dönüşümlü kullanılmalıdır.



Zihniyet dönüştürücü politikalar uygulanmalı. Bunun için çağın gerçeklerinde uymayan rol modellerle büyüyen kadınlarımızın öncelikle rol modellerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.





