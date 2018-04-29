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Dünya
BBC Türkçe

Taciz ve işkenceyle suçlanan Afganistan Başkan Yardımcısı Abdül Raşid Dostum Türkiye'den 'ülkesine dönecek'

Afganistan'da yayın yapan özel 1TV kanalı, Ulusal İslami Hareketi'nin liderliğini yapan Abdül Raşid Dostum'un Türkiye'den ülkesine döneceğini iddia etti. Ülkesinde taciz ve işkenceyle suçlanan Dostum, Mayıs 2017'de Türkiye'ye gelmiş ve o tarihten beri Afg

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'da yayın yapan özel 1TV kanalı, Afganistan Ulusal İslami Hareketi'nin de liderliğini yapan Başkan Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un Türkiye'den ülkesine döneceğini iddia etti.

Mayıs 2017'de Türkiye'ye gelmiş

1TV'ye göre bu "sürgünün" arkasında eski vali Ahmet Eşçi'ye taciz edildiği ve işkence yapıldığı suçlamaları yatıyor.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Dostum'un Kabil'deki sözcüsü Beşir Ahmet Tayanj hem Afgan hükümetinin hem de uluslararası toplumun Dostum'un ülkeye dönüşünün Afganistan'ı güçlendireceğini düşündüğünü söyledi ve ekledi:

"Tüm hazırlıklar yapıldı, inşallah yakın zamanda ülkeye dönmüş olacak."

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Dostum'un da mensubu olduğu Türk-Özbek etnik grubundan temsilcilerle son ayda iki kere bir araya geldi.

11 Kasım'da gerçekleşen görüşmede Gani "Bugüne kadar hiçbir Afgan'a ayrımcılık yapmadım, hiçbir etnik grup devlet teşkilatında tekel olamaz" dedi.

General Dostum'un, ülkenin kuzeyindeki memleketi Jowzjan'ın eski valisi Ahmad Eşçi tarafından geçen yıl yöneltilen taciz ve işkence suçlamalarının ardından bir mahkeme, Dostum'un korumalarına 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

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