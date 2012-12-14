Tacizci, tecavüzcü ve işkenceciye milletvekilliği yasak

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, taciz ve tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işleyenlerin milletvekili seçilemeyeceklerini hükme bağladı. Dört partinin tam bir mutabakat sağladığı düzenlemeye göre, bu suçlardan bir yıldan daha az ceza almış olsalar bile milletvekili olamayacak.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, taciz, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işleyen ve mahkûm olanlara siyasetin yolunu kapattı. Dört parti, cinsel taciz ve tecavüz suçlarından bir yıldan daha az ceza alsalar da milletvekili seçilemeyeceklerini hükme bağladı. Tam bir mutabakat sağlanan düzenlemeye göre, çocuklara ve kadınlara cinsel istismarda bulunan, taciz ve tecavüz suçlarından hüküm giyenler milletvekili seçilemeyecek. İnsanlığa karşı ve işkence suçu işleyenler de milletvekili olamayacak.

Yüz kızartıcı suçtan mahkûm olanlar

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen Başkanlığı'nda toplanan 2 Numaralı Yazım Komisyonu ise ''Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği'' adlı başlığı görüştü. Milletvekili seçilme kriterlerin de mutabakat sağlandı. Taciz ve tecavüz, insanlığa karşı, işkence suçlarının yanı sıra yüz kızartıcı suçtan mahkûm olanlara da milletvekili seçilmelerinin yolu kapandı.

CHP'den 'zorunlu askerlikte' yeni seçenek

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği düzenlemesinde 18 yaş yeniden görüşüldü. BDP, AKP’nin bu düzenlemesine destek verdi. CHP 21, MHP’de 25 yaş önerilerinden geri adım atmadı. Düzenlemenin ‘askerlikle’ ilgili maddesinde ise, CHP, “TSK dışında başka bir kamu kurumunda hizmet” yapılabileceğini önerisini getirdi. Yani, zorunlu askerliğe karşı kapıyı araladı. CHP, 1982 Anayasası’nda, ‘ ‘vatani hizmet’ maddesinin bulunduğuna ve farklı bir öneri getirilmediğine dikkat çekti. Bu maddede, uzlaşma olmadı. MHP, zorunlu askerlik ve 25 yaş önerisinde ısrar etti. MHP, tüm bu önerilerin dağdakileri indirme formülü olarak yorumladı.

Yeni anayasa yazımını sürdüren TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki yazım komisyonları, bazı maddeleri müzakere etti.

MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün başkanlığında toplanan 1 Numaralı Yazım Komisyonu, katalog dışı madde önerilerinden ''tüketicinin korunması'', ''yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlar'', ''sporda tahkim'' ile ''tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması'' başlıklı maddeleri müzakere etti.

Yazım komisyonlarının ortak çalışması, 18 Aralık Salı günü devam edecek.