Taciz şüphesiyle linç Okmeydanı'nı böldü

Çocukları taciz ettiği iddiasıyla Selahattin Cirit’in linç edilmesi Okmeydanı’nı böldü. Kimi ‘suçlu’ diyor kimi ise ‘suçsuz.’ Lincin planlanmış olması dikkat çekiyor



Okmeydanı, ilkokul öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla linç edilen Selahattin Cirit’in (27) ölümüyle, ikiye bölündü. Bir kesim, Cirit’in ‘mahallenin gençleri’ tarafından bir süre takip edildiğini ve emin olunduktan sonra dövüldüğünü savunuyor. Bu kesime göre amaç Cirit’in öldürülmesi değildi. Ancak bir kısım velilerse taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Bir deli kuyuya taş attı, böyle oldu” diyor. Polis soruşturmasında ise halen bir gözaltı yok.



İddialara göre Cirit, 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 23.00 sularında motosikletiyle seyrettiği Mahmut Şevketpaşa Mahalle Sağlık Ocağı önünde, ellerinde sopalar bulunan onlarca kişi tarafından durdurularak, öldüresiye dövülmüştü. Ağır yaralı halde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cirit, burada ölmüştü. Bingöllü Cirit’in Etiler’deki Marmara Büfe’de evlere paket servisi işi yaptığı, motosikletinin de büfeye ait olduğu öğrenilmişti.

Cirit’in linç edilmesinin arkasında, ‘tacizci’ iddiaları var.



10 gündür konuşuluyordu



Adını açıklamayan bir mahalleliye göre yaklaşık 10 gündür mahalledeki Fuat Soylu İlköğretim Okulu ve çevresindeki kimi okullarda öğrencilere yönelik taciz iddiaları duyuluyordu. İddiaya göre bir öğrenci, motosikletli bir kişinin, kendisine yanaşıp “Gel, seni gezdireyim” dediğini annesine söyledi. Anne de bu durumu okul idaresine aktardı. Ve iddiaya göre bu, beşinci vakaydı.



Adını açıklamaktan kaçınan mahalleli, iddianın duyulması üzerine ‘mahallenin gençleri’ dediği kişilerin harekete geçtiğini belirterek, şöyle diyor: “Burası zaten küçük bir mahalle. Gireni çıkan belli. Verilen tariflere göre bir süre takip edilmiş. Motosikletinin plakasına kadar biliniyormuş.”

Bu takip, 5 Kasım’a kadar sürdü. İddiaya göre gece sağlık ocağı önünde gruplar halinde toplanılıp Cirit’in geçmesi beklenildi. Cirit, saat 23.00 sularında motosikletiyle buradan geçerken durduruldu. Yaklaşık 50 kişi tarafından yumruk ve sopalarla öldüresiye dövüldü. Bu olaya müdahale için gelen polis de taş yağmuruna tutuldu.



‘Ben yapmadım diyordu’



Bir esnaf, iki dakika sonra olay yerine vardığında karşılaştığı manzarayı şöyle anlattı: “O kişi, ‘Ben yapmadım’ diyordu. Dayaktan sonra bir kişi, pencerelerde toplanan mahalleliye, ‘Bu tacizcidir’ diye bağırdı”.



Kimi mahalleli gençler, Cirit’in linç edilmesini ‘cezalandırma’ diye nitelendirirken, el konulan telefonunda taciz görüntüleri olduğunu ileri sürüyor. Fakat öldürme kastının olmadığını da kaydediyorlar. Ancak gençler, Cirit’in ölümüne ilişkin haberlerin yayımlanmasından sonra kafaların karıştığını, bazı mahallelilerin, Cirit’in suçsuz olduğunu, tacizci olmadığını söylemeye başladığını kaydediyor.



Veliler: Tacizi duymadık



Taciz iddialarına konu olan Fuat Soylu İlköğretim Okulu önünde toplanan ve sınıf annesi olduklarını söyleyen beş kadın veli de bu görüşte. Veliler, taciz iddiası için, “Doğru değil. Okullar açıldıktan sonra her gün buradaydık. Bir kez böyle bir şey işitmedik” diyorlar. Velilerin yorumu şöyle: “Bir deli bir kuyuya taş attı...” Okul yönetimi ve Şişli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Radikal’in sorularına yanıt vermek istemedi. Ancak olayla ilgili henüz gözaltına alınan yok.

Baba Sabri Cirit, ölüm haberini dört gün sonra gazetede öğrenip cenazeyi almak için geldiği İstanbul’da, oğlunun ‘Murat’ adlı bir arkadaşıyla telefonlaştığını ve onunla görüşebilmek için Okmeydanı’na gittiğini belirtmişti. İddiaya göre de Cirit, bilinçli olarak mahalleye çekilerek tuzaga düşürüldü.



Cirit, memleketi Bingöl’de toprağa verilirken, baba Cirit, “Oğlum hiç uğruna öldü. Katiller yakalansın” dedi.



