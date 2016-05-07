“Taciz skandalı turist sayısını azalttı”



Köln Belediyesi'ne bağlı resmi turizm ofisi ''Köln Tourismus'' sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, kentte yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayları sonrası turist sayısı gözle görülür ölçüde azaldı.

Karnaval ayı olan şubatta bile konaklama sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 425 bin 422'ye düştüğü kaydedildi. Yabancı ziyaretçi oranının ise yüzde 8,9 azaldığı belirtildi.

Ocak ayında ise toplam konaklama oranı yüzde 0,7 azaldı.

“Köln, yılbaşı gecesi dolayısıyla büyük bir imaj kaybı yaşadı ve bu bir süre daha devam edecek” diyen sözcü çok büyük iptaller olmasa da spontane rezervasyonlarda gerileme yaşandığını söyledi.

Veriler henüz belli olmasa da mart ayı için de artış eğilimi beklenmediği bildirildi.

Ancak sözcü, yılbaşı saldırılarının gerilemede tek neden olmadığını, Avrupa'daki terör tehdidinin de genel olarak kent turizmine karşı bir güvensizlik oluşturduğunu ifade etti.