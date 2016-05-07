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Dünya
Deutsche Welle

“Taciz skandalı turist sayısını azalttı”

Köln’de yılbaşı gecesi yaşanan taciz olaylarından sonra kenti ziyaret eden turist sayısı azaldı.

07 Mayıs 2016 16:10


Köln Belediyesi'ne bağlı resmi turizm ofisi ''Köln Tourismus'' sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, kentte yılbaşı gecesi yaşanan taciz olayları sonrası turist sayısı gözle görülür ölçüde azaldı.

Karnaval ayı olan şubatta bile konaklama sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 425 bin 422'ye düştüğü kaydedildi. Yabancı ziyaretçi oranının ise yüzde 8,9 azaldığı belirtildi.

Ocak ayında ise toplam konaklama oranı yüzde 0,7 azaldı.

“Köln, yılbaşı gecesi dolayısıyla büyük bir imaj kaybı yaşadı ve bu bir süre daha devam edecek” diyen sözcü çok büyük iptaller olmasa da spontane rezervasyonlarda gerileme yaşandığını söyledi.

Veriler henüz belli olmasa da mart ayı için de artış eğilimi beklenmediği bildirildi.

Ancak sözcü, yılbaşı saldırılarının gerilemede tek neden olmadığını, Avrupa'daki terör tehdidinin de genel olarak kent turizmine karşı bir güvensizlik oluşturduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KölnBelediyesiTourismusAvrupaDeutsche Welle Türkçe dpa BS/SÖ

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