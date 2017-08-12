Taciz şikayetinde bulunan kadınlara polisten dayak!

İzmir’de motosikletli biri tarafından taciz edildiklerini söyleyen 19 ve 22 yaşındaki iki kadın yardım istediklerini polisler tarafından darp edildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Polisler de kadınların kendilerine hakaret edip saldırdığını savunarak karşı şikayette bulundu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Show Haber’e konuşan kadınlardan 19 yaşındaki Derya, olayı şöyle anlattı: “Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?’ dedim. Direkt yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var.”

Tacize uğrayan ve polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı Seray ise polis memurunun “Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın” dediğini ileri sürdü.

Olayın güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki kadın yolda gördükleri polislere bir şey söylüyorlar. Ardından polislerden biri kadınların üzerine doğru yürüyüp vuruyor. Kadınlar da polise karşı koymaya çalışırken, ikinci polis memuru diğer kadını vurarak yere düşürüyor. Çevrede toplanan kalabalık polisleri ve kadınları ayırıyor.

Olayın ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polisler de şikayetlerinde kadınların kendilerine hakaret ederek saldırdıklarını belirtti.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olaya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Aşkın şu ifadeleri kullandı:

“Olayı öğrenir öğrenmez personelimizin bir kusuru olup olmadığı ile ilgili araştırma başlattık. Polis halkla ilişkilerine önem veren bir teşkilatız. Personelimizin bir hatası varsa mutlaka hukuki olarak gereği yapılacaktır. Olayın tüm yönleriyle soruşturulup gerçeğin ortaya çıkması için çalışılıyor. Soruşturma hemen başlatıldı.”