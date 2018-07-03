Taciz sanığı: Kolumu sallıyordum, yanlış anlaşıldım

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir alışveriş merkezinde S.T.\'yi (26) elle taciz ettiği iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Selçuk K. (35), \"Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm, Yanlış anlaşıldım\" dedi.

Mersin\'de geçen yıl temmuz ayında arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezine alışveriş yapmaya giden tekstil fabrikası işçisi S.T., annesiyle birlikte kıyafet bakarken iddiaya göre Selçuk A.\'nın elle tacizine uğradı. Genç kız ve annesinin tepki gösterdiği Selçuk A., alışveriş yapan vatandaşlar ve mağaza çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. S.T.\'nin şikayetçi olduğu Selçuk A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Selçuk A. hakkında \'Cinsel taciz\' suçundan dava açıldı. Mersin 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına mağdur genç kız ile tutuksuz sanık Selçuk A. ve tarafların avukatları katıldı.

O gün yaşadıklarını anlatan S.T., \"Sanığa annemle birlikte müdahale ettik, çevredekilerin yardımıyla polise teslim ettik\" dedi. Sanığın ilk duruşmada, \"O gün için sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum\" dediği hatırlatılan mahkeme başkanı, \"Ellerini sallayarak 4 kadına birden cinsel saldırıda bulunmuşsun. Nasıl oluyor bu?\" diye sordu. Sanık Selçuk A. ise, \"Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten\" diye kendini savundu.

Mahkeme, sanık Selçuk A.\'yı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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