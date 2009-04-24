Taciz olayında tutuklu sayısı 23'e yükseldi

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 kişiden 16'sı daha tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Y.Ç'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 37 kişiden 17'si Lapseki İlçe Jandarma Karakolunda işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle savcılığa gönderildi.



Zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakılırken, 16 kişi "küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak" suçundan tutuklandı. Böylece, olayla ilgili olarak tutuklananların sayısı 23'e yükseldi.



Jandarma operasyonuyla yakalandılar



Lapseki İlçe Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, ilçeye bağlı bir beldede, Y.Ç. (14) için fuhuş pazarlığı yaptıkları ileri sürülen U.Ş, H.E. ve B.B'nin yakalanmasının ardından ilçe merkezi ile bağlı 2 belde ve Gelibolu'da da 34 kişi olmak üzere toplam 37 kişi gözaltına alınmıştı.



Bu kişilerden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mağdure Y.Ç. de Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yetiştirme yurduna yerleştirilmişti.

