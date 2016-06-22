Taciz iddiasıyla amirine dava açan temizlik görevlisi kadın işten atıldı!

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kapalı yüzme havuzda tesis amiri olan 57 yaşındaki Ö.H., hakkında, aynı birimde temizlik elemanı 46 yaşındaki R.T.,' ye taciz ve hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Hakkında 6,5 yıla kadar hapsi istenen tesis amirinin görev yeri değiştirilirken, taşeron olarak çalışan kadın temizlik görevlisi işten çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hümeyra Pardeli’nin haberine göre, olay, 2015 yılı içerisinde meydana geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kapalı yüzme havuzunda temizlik elamanı olarak çalışan R.T., savcılığa başvurarak tesis amiri Ö.H.'nin kendisine taciz ve hakaret ettiğini ileri sürdü. Şikayet sonrası R.T.'nin işine son verilirken, tesis amirinin görev yeri değiştirildi. Tesis amiri hakkında R.T.'ye taciz ve hakaret ettiği iddiasıyla 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Taciz ve hakaret

Savcılıkta ifadesi alınan R.T., tesis amiri Ö.H.'nin 25 Nisan 2015 günü kendisini odasına çağırdığını belirtti. Odasına girince Ö.H.'nın kendisine birlikte olmayı teklif ettiğini öne süren R.T., "Bunun üzerine kendisine 'bunak' dedim ve odadan çıkmak istedim. Bu sırada Ö.H., kolumdan tutarak çekti ve belime sarıldı. Odaya D.G.A. girince kendisini ittirerek elinden kurtuldum. Ö.H. odaya giren kişiye 'şakalaşıyoruz' dedi. Tarihini hatırlamadığım bir zamanda ise Ö.H. çöp kovalarını boşaltmamı istedi. Daha sonra bana 'mırlanma köpek, defol git bu tesisten' diye hakaret etti. Bunun haricinde Ö.H. odada yalnızken beni öptü, ittirerek yanından ayrıldım. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan tutuksuz sanık Ö.H.'nın 'aynı kişiye karşı zincirleme hakaret' suçundan 5 aydan 3.5 yıla, 'aynı iş yerinde çalışan gördüğü hizmetin sağladığı kolaylık altında cinsel taciz' suçundan ise 4.5 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.