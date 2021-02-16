Taciz iddiasıyla açığa alınan cami imamı, emekli edildi

Elazığ'da 16 yaşındaki Y.S’yi 6 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan cami imamı 51 yaşındaki H.K., emekli edildi. Y.S’nin avukatı Ali Aslan Emre, ”Davanın başlamasına yakın bir süreçte alelacele bir şekilde şüphelinin emekli edilmesi hukuken ve vicdanen doğru değil” dedi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, cami imamı H.K.'nin emekli edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Y.S'nin avukatı Ali Aslan Emre, şunları söyledi:

"Şüpheli hakkında bir soruşturma süreci gerçekleşti iddianame hazırladı. İddianamede gerçekten hukuka ve hakkaniyete uygun bir iddianame bu süreçte idari yollardan bu kişinin açığa alınma sürecinin devam etmesi ve davanın o şekilde sonuçlanması gerekiyordu.

Davanın başlamasına yakın bir süreçte alelacele bir şekilde şüphelinin emekli edilmesi hukuken ve vicdanen doğru değil.

Burada ailenin bir mağduriyeti var bu mağduriyetin üstüne bir de bu şekilde hiçbir şey olmamış gibi ve yaptıklarının kendisine kar kalıyormuş gibi emekli olması ve emekli ikramiyesi alması son derece yanlış."