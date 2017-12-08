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Dünya

Taciz iddialarıyla gündeme gelen ABD'li senatör istifa ediyor

Senatör Al Franken, hakkındaki iddiaları reddetti ancak istifa edeceğini açıkladı

08 Aralık 2017 05:54

ABD'de Demokrat Partili Senatör Al Franken, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarının ardından istifa edeceğini bildirdi.

Senatör Al Franken, iddialara ilişkin Kongre'de yaptığı konuşmada, "Bundan birkaç ay önce bu ülke tarihinde yeni bir aşamaya geçtiğimizi hissettim. En sonunda kadınların, erkeklerin kendilerine nasıl davrandığı yönündeki itiraflarını dinlemeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Daha sonra ise ben de bu tartışmaların konusu oldum." diyen Franken, hakkındaki iddialarla ilgili de "Şoke oldum. Şu anda hakkımdaki iddiaları kabul ettiğim yönünde bir algı oluşturuyor. Hakkımdaki iddiaların bazıları çok net bir şekilde yanlış." diye konuştu. Franken, iddiaların ardından istifa edeceğini belirterek, "Gelecek haftalarda istifa edeceğim." dedi.

Taciz skandalları gündemden düşmüyor

Son dönemde cinsel taciz iddiaları ülke gündeminden düşmezken, çok sayıda siyasetçi ve sanatçı hakkında iddialar ortaya atılmıştı. ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları Hollywood'u sarsmıştı.

Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde açıklamalarda bulunmuş, İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüştü.

New York Times gazetesi de hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma açtığı Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'ın (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

 

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