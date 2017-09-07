Taciz hükümlüsü lunaparkta yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel tacizden hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Cemal S., lunaparkta çalışırken yakalanıp, tutuklandı.
İstiklal Mahallesi Park İncirliova’da bugün saat 11.30 sıralarında GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapan polis ekipleri, Manisa’da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Cemal S.\'yi gözaltına aldı. Parkta kurulan lunaparkta 4 yıldır çalıştığı tespit edilen Cemal S., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutumklanarak cezaevine kondu.
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