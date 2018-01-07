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Taciz ettiği öğrencinin babasına, "Şeriata gidelim" diyen öğretmen açığa alındı

Sanık öğretmen hakkında 3 yıl hapis cezası isteniyor

07 Ocak 2018 23:43

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, "Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriata taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" diyen öğretmen açığa alındı.

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği’nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesi’ndeki görevinden açığa alındı.

Sanık öğretmen A.B.’nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği’nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi. (DHA)

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